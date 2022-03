Réponse du porte-parole du Ministère iranien des A.E. aux allégations répétées et sans fondement des ministres des A.E. de la Ligue arabe

Selon l'IRNA, Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a nié les accusations ridicules portées par la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe et la déclaration du comité autoproclamé quadripartite en marge de la réunion.

khatibzadeh a vivement déploré la poursuite des fausses accusations portées contre la République islamique d'Iran et l'incapacité à modifier ce comportement et a qualifié de telles actions infructueuses contraires aux mouvements de ces pays pour l'interaction régionale et la diplomatie avec la République islamique d'Iran au cours des derniers mois.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a démenti les allégations répétées et sans fondement d'ingérence de l’Iran dans les affaires intérieures d’autre pays faites par des pays interventionnistes ayant une longue histoire d'escalade des tensions et de provocation à la guerre, en particulier au Yémen et dans les régions d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord.

Khatibzadeh a qualifié la publication de telles déclarations répétitives d'obstacle au renforcement des relations de l'Iran avec ses voisins et a réitéré la position constante de la République islamique d'Iran à inviter ses voisins au dialogue et à résoudre les malentendus par la voie diplomatique.

Concernant les trois îles iraniennes, le porte-parole du Ministère iranien des affaires étrangères de l'Iran a également rejeté la déclaration et considéré toutes les actions de la République islamique d'Iran dans le cadre de l'exercice de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays et a condamné l'intervention d'autres.

Khatibzadeh a qualifié la préservation et la consolidation des réalisations nucléaires et des capacités de défense de la République islamique d'Iran de l'une des politiques stratégiques de notre pays et a souligné l'inefficacité de ces déclarations dans le développement de l'industrie nucléaire pacifique de l'Iran islamique.