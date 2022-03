Levée «effective» des sanctions: Amir Abdollahian avertit contre le maximalisme US

Selon le correspondant politique de l'IRNA, le Ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu aujourd'hui jeudi 10 mars par téléphone avec le Chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, des dernières évolutions liées aux pourparlers de Vienne.

Les deux hommes se sont également penchés sur certaines questions internationales d'intérêt commun, y compris la crise ukrainienne.

« Les pourparlers de Vienne sont à un moment critique et il revient désormais aux États-Unis et à l'Iran de faire preuve de plus de flexibilité dans les échanges de message et d’essayer de ne pas perdre le temps », a déclaré le chef de la politique étrangère de l'UE et coordinateur en chef des pourparlers à Vienne.

« La question des garanties économiques est importante pour vous, et nous soutenons cela », a déclaré Borrell avant d’ajouter : « Nous et vous, nous poursuivrons nos efforts pour parvenir à un accord, car nous avons parcouru un long chemin. »

« Vous, les Iraniens, vous êtes des négociateurs durs et compétents », a-t-il affirmé.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le très haut diplomate iranien a apprécié les efforts du coordinateur de la politique étrangère de l'UE dans les pourparlers de Vienne et les progrès réalisés et a ajouté : « Si le réalisme règne dans le comportement de toutes les parties, nous serons proches d'atteindre un bon et fort accord. ».

