Nous n'avons aucun problème à obtenir des produits de base et des devises (président Raïssi)

Téhéran (IRNA)- Le président Ebrahim Raïssi, vendredi soir, lors d'une réunion avec l'élite, les familles des martyrs et un groupe de divers segments de la population de la province de Māzandarān à Sari, a assuré «Nous voyons un avenir brillant et prometteur pour le pays et ce qui est fait visera sérieusement à améliorer le bien-être de la population.»