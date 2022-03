La connexion des réseaux électriques de l'Iran, de la Russie et de l'Azerbaïdjan augmentera la fiabilité et la stabilité des réseaux (responsable iranien)

«La réunion des ministres de l'énergie de l'Iran, de la Russie et de la République d'Azerbaïdjan lors de la récente visite du président de notre pays au Qatar a été une réunion historique d'une grande importance pour les trois pays», a-t-il déclaré.

Les trois pays cherchent à connecter leurs réseaux les uns aux autres, a déclaré le responsable, et la réunion a ouvert la voie à une mise en œuvre ultérieure.

«L'Iran et la Russie sont les principales puissances énergétiques de la région, et la connexion des systèmes énergétiques des trois pays, l'Iran, la Russie et la République d'Azerbaïdjan, élargira la portée de cette puissance, et la région pourra bénéficier de son avantages », a-t-il dit.