Les équipes de Jordanie et d'Ouzbékistan, avec 203 et 173 points, se sont classées respectivement deuxième et troisième.

Au total, 122 athlètes de taekwondo d'Afghanistan, de la République d'Azerbaïdjan, d'Inde, d'Iran, de Jordanie, du Kazakhstan, du Liban, du Pakistan, de Turquie, d'Ouzbékistan et de l'équipe de réfugiés ont participé aux compétitions de la Coupe du Président qui se sont tenues à Téhéran.