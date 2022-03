Le drapeau du Maître Nezami hissé dans toutes les missions iraniennes à travers le monde

Il a ajouté: "A partir du 6 mars, avec un bon départ dans le sanctuaire du très vénéré Imam Reza (P) plus précisément dans le musée d'Astan Qods-e Razavi, les initiatives pour cette célébration ont commencé et après cela, toutes les villes iraniennes en ont été hôtes. »

Monsieur Shaloui a poursuivi : « Avec la tenue de conférences, de nombreuses réunions et sessions, en particulier les programmes de l'Association des œuvres et fiertés culturelles, nous avons assisté à une importante richesse de programmes. »

Mahmoud Shaloui s’exprimant dans la soirée du vendredi 11 mars - lors de la cérémonie d'hommage à Hakim Nezami, tout en accueillant les invités de la cérémonie dans la salle Vahdat à Téhéran, a déclaré : « Toutes les institutions et organisations concernées à l’intérieur et à l’extérieure du pays dont les services culturels de nos missions diplomatiques, toutes ont coopéré pour organiser une célébration digne de Hakim Nezami. ».

Nezami est considéré comme le plus grand poète épique persane romantique de littérature persane, qui a apporté un style familier réaliste à l’épopée persane. Son héritage est largement apprécié et partagé par l’Iran, l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, la région du Kurdistan, le Tadjikistan.

Nezami est considéré comme un philosophe et gnostique qui a maitrisé divers domaines de la pensée islamique qu’il a synthétisé d’une manière qui rappelle les traditions des Hakims plus tardifs.

Souvent évoqué par le Hakim honorifique (« le Sage »), Nezami est à la fois un poète érudit et un maitre d’un style lyrique et sensuel. Ses poèmes montrent que non seulement il connaissait parfaitement les littératures arabe et persane et les traditions populaires et locales orales et écrites, mais qu’il était également familier avec des domaines aussi divers que les mathématiques, l’astronomie, l’astrologie, l’alchimie, la médecine, botanique exégèse coranique, islamique théorie et droit, mythe et légende iraniennes, histoire, éthique, philosophique et pesée ésotérique, musique et art visuels…

La poésie iranienne représentait toutes les particularités de la poésie classique à caractère moral et social dont Nezâmi est l’un des pionniers. À ce propos, dans son ouvrage intitulé Anthologie persane, Henri Massé souligne : «Nizami est le maître de l’épopée romanesque autrement dit, du roman versifié. C’est le Chrestien de Troyes de la littérature persane. Aussi habile que savant, possédant toutes les ressources du métier poétique, il est un admirable artiste11.»

