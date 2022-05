Téhéran souligne son soutien à la cause palestinienne (Khatibzadeh)

Se référant aux événements r récents dans le territoire palestinien occupé, Saeed Khatibzadeh a déclaré: « Le racisme, la répression, les meurtres, l'emprisonnement, les privations et l'humiliation quotidienne du peuple palestinien opprimé, ainsi que le terrorisme du régime sioniste d'apartheid, sont à l'origine de tous les troubles dans les territoires occupés. »

« La résistance est le seul choix de la nation palestinienne occupée pour forcer ce régime d'occupation sioniste à accepter une solution démocratique pour la libération d’Al-Qods et à déterminer le sort de la Palestine » a-t-il ajouté.

Qualifiant la lutte contre les occupants de droit légitime, évident et naturel du peuple palestinien sans défense et de réponse aux attaques répétées des sionistes contre les lieux saints à Al-Qods occupé et les crimes commis par le régime d'occupation sioniste contre le peuple de et d'autres territoires palestiniens, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné le soutien de la République islamique d'Iran à la cause palestinienne et à ses luttes de libération.

Khatibzadeh a appelé toutes les nations, tous les gouvernements et la communauté internationale à agir conformément au principe de légitime défense contre l'occupation et le terrorisme du régime sioniste d'apartheid afin d'assurer la sécurité du peuple palestinien et d’empêcher l'agression brutale et les crimes des sionistes en Palestine.