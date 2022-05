Journée nationale de la technologie nucléaire en Iran : dévoilement de 9 nouvelles réalisations nucléaires

Le président iranien a assisté, aujourd'hui (samedi 9 avril), à l'exposition des réalisations nucléaires et a visité neuf nouvelles réalisations nucléaires du pays, ainsi que d'autres réalisations scientifiques et pacifiques du pays au cours des dernières années, y compris différentes générations de centrifugeuses de fabrication iranienne.

Au cours de la visite, le président iranien a décrit ces développements comme un symbole de confiance en soi et de confiance dans le pouvoir interne, et a appelé à ce que cet esprit soit étendu à d'autres industries et domaines stratégiques du pays.

« Les connaissances et la technologie de notre pays dans le domaine de l'énergie nucléaire sont irréversibles, s'appuyer sur la jeunesse et les scientifiques iraniens et le travail djihadiste est un modèle qui fonctionne toujours et qui devrait également être appliqué dans d'autres domaines », a déclaré le président iranien, soulignant le droit à une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Le président iranien a déclaré que l'Iran ne soumettra pas la recherche dans les domaines nucléaires pacifiques aux souhaits ou aux opinions d'autrui, avant d’ajouter « heureusement, les travaux de recherche des scientifiques sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire se sont accélérés et le gouvernement soutiendra ce processus. »

Dans un communiqué publié, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) a annoncé que 133 nouvelles réalisations nucléaires seront dévoilées, intégrées et lancées samedi (9 avril).

Grâce aux efforts du personnel et des spécialistes de l'industrie nucléaire du pays, au cours de la dernière année seulement, 133 nouvelles réalisations ont été réalisées avec succès dans divers domaines de l'industrie nucléaire, y compris le quantique, l'enrichissement, l'eau lourde, les produits radiopharmaceutiques, les lasers, etc.

Le 9 avril est déclaré comme la Journée nationale de l'énergie nucléaire de l'Iran.