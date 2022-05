Selon l’IRNA, le Ministre iranien des Affaires étrangères, Hosssein Amir Abdollahian, et son homologue émirati, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ont passé aujourd'hui (samedi) 9 avril un appel téléphonique et discuté des questions bilatérales, régionales et internationales, dont notamment la Syrie, les développements dans les territoires occupés et les pourparlers de Vienne.

Lors de cette conversation, notre ministre des Affaires étrangères, tout en félicitant le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis pour l'arrivée du mois sacré du Ramadan, a décrit les relations bilatérales comme « croissantes » avant d’indiquer : « De fructueuses rencontres et réunions et consultations ont été établies entre les autorités des deux des pays. »

Amir Abdollahian a estimé que l'activation des comités des relations bilatérales dans les questions convenues et l'échange de délégations étaient efficaces pour renforcer et élargir les relations bilatérales.

Le très haut diplomate iranien a ajouté : « Il n'y a pas de restrictions pour le développement global des relations ».

Les deux parties ont également souligné l'importance de développer la coopération avec le secteur privé.

S’agissant de la crise yéménite, Amir Abdollahian s'est également félicité de l'établissement d'un cessez-le-feu temporaire au Yémen et a souhaité une levée complète du blocus sur le Yémen et l'établissement de pourparlers politiques de toutes parts.

Se référant aux points communs des deux pays, notre ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Nous ne voulons que du bien, de la sécurité et du progrès pour les voisins de la région et les Émirats arabes unis, mais les sionistes ont été et sont la racine de l'insécurité dans la région. »

Amir Abdollahian a considéré la présence du régime de Tel-Aviv dans la région comme une « menace pour tous les pays de la région » et a souligné : « Nous devons essayer d'empêcher les causes de la crise de s'implanter dans la région. »

Pour sa part le Ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, s'est félicité pour l’avènement du mois béni du Ramadan et a exprimé l'espoir que les relations profondément enracinées entre les deux pays se développeraient davantage au cours de la nouvelle année.

Evoquant les intérêts communs des deux pays dans le développement des relations bilatérales dans divers domaines, il a appelé à explorer les opportunités de coopération conjointe.

