La présence militaire de pays hostiles dans les eaux océaniques de la région «n'est pas justifiée » (Commandant de la Marine iranienne)

L'amiral Shahram Irani s’exprimant samedi 9 avril lors de la cérémonie d'accueil réservé parallèlement à la 80e flotte de combat, de l'entraînement naval stratégique de l'armée de la République islamique d'Iran et de la flotte expéditionnaire de l'Inde pour l'exercice 2022 (IMAX) au port Goa, e n présence de commandants militaires, d'imams de la prière du vendredi, du gouverneur de Konarak et d'un groupe de familles de membres de la marine à Konarak, a déclaré : « En même temps, nous avons envoyé deux flottes dans les eaux océaniques, une flotte était chargée d'escorter les navires, et en même temps, nous avons emmené les étudiants de l'Université Imam Khomeini Officer sur les lieux pour vivre l'entraînement nécessaire dans les profondeurs de l'océan.

Il a ajouté: « La mission s'est très bien déroulée et puisque cette opération était sur place, elle a certainement bénéficié d'une formation de très haute qualité. »

Il a ajouté : « Dans de nombreux cas, la capacité opérationnelle de la marine stratégique de l'armée de la République islamique d'Iran a été évaluée et presque tous les exercices et le commandement de l'entraînement et des opérations ont été laissés au destroyer Dena. »

« Heureusement, le destroyer Dena a pu mener cet exercice en toute autorité », se félicite l'amiral iranien.

Il a ajouté : « La plupart des pays n'ont envoyé que des observateurs à l'exercice, même des pays qui étaient plus proches en termes de frontières et de distance maritime, mais puisque notre approche est pour une présence permanente dans les profondeurs de l'océan et sur toutes les scènes, et puisque cela est une priorité prioritaire pour la défense et la diplomatie navale de l’Iran, nous serons assurément présents dans ces domaines. »

