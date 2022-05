Sankara, le Che Guevara africain (La France impliquée dans sa terreur !?)

C’est une question qui, trente ans après, hante encore les esprits : Qui a tué Thomas Sankara ? La France avait-elle un rôle dans cette affaire ?

Thomas Sankara, ce jeune capitaine burkinabè qui prit le pouvoir en 1983, à 33 ans, et mourut assassiné. Sa défense passionnée de l’Afrique et de ses capacités à se développer par elle-même ont marqué plusieurs générations d’Africains, au-delà des frontières de son Burkina Faso natal.



Plus de 30 ans après sa disparition, le personnage fascine par sa fraîcheur et par son verbe. Anti-impérialiste, révolutionnaire pragmatique, féministe et écolo avant l’heure : dans les imaginaires africains, le capitaine burkinabè occupe toujours une place un peu spéciale. Aux côtés de Nelson Mandela ou de Patrice Lumumba, il est entré au panthéon des héros africains qui fascinent toujours la jeunesse.

Secrétaire d’État à l’Information en 1981, Premier ministre en janvier 1983, Thomas Sankara n’est pas inconnu quand il prend le pouvoir le 4 août 1983. Au début des années 1980, le pays connaît une succession de coups d’État militaires et, avec son ami Blaise Compaoré, le jeune capitaine incarne l’aile "progressiste" de l’armée.

Il a mené une série de réformes pour développer le Burkina Faso.

Sous sa présidence, le Burkina Faso ne contracte plus de prêts avec le FMI, dont il rejette les conditions, jugeant la dette contractée par les pays africains comme un frein au développement et historiquement illégitime. C’est le grand combat de Thomas Sankara qui le fait connaître dans le monde entier.





À Addis Abeba, en 1987, trois mois avant son assassinat, il prononce un discours devant l’Organisation de l’unité africaine (l’OUA, ancêtre de l’Union africaine) dans lequel il appelle les pays africains à s’unir. "Si le Burkina, tout seul, refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence", lance-t-il à la tribune.

L’anticolonial

"La politique africaine de la France, je la trouve très française", avait-il un jour déclaré. Pendant ses quatre années au pouvoir, l’homme pressé ne respecte guère les usages diplomatiques. En 1986, lors de la visite de François Mitterrand au Burkina Faso, il critique publiquement, devant son hôte, l'accueil en France des dirigeants de l’Afrique du Sud encore régie par le régime de l’Apartheid. Thomas Sankara suscite à nouveau la colère de Paris lorsqu’il appelle à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie quelques semaines plus tard.

Sous son administration, la Haute-Volta (nom colonial) devient le Burkina Faso, littéralement le "pays des hommes intègres" en moré et en dioula, les deux principales langues du pays.

Quel intérêt aurait eu la France à la mort de Sankara ?

Thomas Sankara gênait car sa popularité et ses succès jetaient de l'ombre sur les pays associés à la Françafrique. Cela pouvait donner des idées aux jeunesses des pays de la région. Il existait donc la possibilité de promouvoir un modèle autocentré de développement en toute indépendance.

Un verdict historique à l'issue du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, tué il y a 34 ans. Au tribunal militaire de Ouagadougou, les condamnations ont été lourdes : prison à perpétuité pour l'ancien président du Burkina Faso Blaise Compaoré, mais aussi pour le commandant de sa garde Hyacinthe Kafando. Même peine prononcée pour le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée. Ce dernier et Blaise Compaoré ont également été reconnus coupables de "complicité d'assassinat".

Le verdict du 6 avril 2022, condamnant Blaise Compaoré, voulait fermer un dossier très imposant dans les relations franco-africaines. Le président Macron lors de son déplacement à Ouagadougou a promis la reclassification des documents confidentiels du Renseignement français sur ce sujet, la promesse non respectée compétemment par l’Elysée.

Un secret bien gardé par la France

La France pourrait bien avoir sa part de responsabilité dans cet assassinat. Après tout, les relations entre François Mitterrand et Thomas Sankara étaient tendues depuis le voyage présidentiel français au Burkina Faso en novembre 1986. La question de la dette semblait en particulier se trouver au centre des divergences entre les deux dirigeants. Le discours de Sankara à Addis-Abeba trois mois avant sa mort révélait au grand jour les divergences entre l’ancien colonisateur et le Burkina Faso sur ce point précis. Cependant, les pistes parfois contradictoires se heurtent à la difficulté d’obtenir des sources crédibles sur cet assassinat qui a transformé le Che Guevara africain en un martyr de la lutte anticoloniale.

Le rôle précis de la France n’a jamais pu être déterminé. Le problème principal est qu’en théorie les documents produits par l’administration française ne peuvent être lus par les chercheurs que cinquante ans après leur création si ceux-ci « porte [nt] atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée », selon l’article L213-2 du Code du patrimoine.

Thomas Sankara, l’homme intègre, mériterait bien que l’histoire de son assassinat soit connue. Arrêtez de spéculer et ouvrez les archives sur son assassinat !