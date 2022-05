Coronavirus: Injection de 148 millions de doses de vaccin en Iran, se félicite le Ministre de la Santé

Selon l'IRNA, Bahram Einollahi s’exprimant à l’occasion d’une cérémonie tenue ce dimanche 10 avril pour rendre hommage et apprécier les services rendus par le personnel de soin pendant les vacances du Nouvel An iranien (Norouz) a ajouté : « Nous avons à ce jourinjecté environ 148 millions de doses de vaccin dans le pays ».

« La santé des gens est très importante pour nous, et notre peuple doit être sûrs que le confort et la santé seront assurés dans le pays par le personnels engagé dans le système de soins et de santé », a indiqué le Ministre.

Einollahi soulignant que pendant les vacances du Nouvel AN iranien et de Norouz, les services d'urgence des soins de santé ont été fournis par les agents de la Santé pour les zones infranchissables, les routes, les villes, etc ajouté : « Dans la situation actuelle, les services d'urgence doivent être mis à jour. Cet objectif sera réalisé rapidement grâce à la gestion actuelle », a-t-il promis.

S’attardant sur la campagne de vaccination en Iran contre le virus mortel du Covid19 grâce aux efforts du 13e gouvernement, il a ajouté : « La vaccination était unique en Iran, de sorte que les organisations internationales sont surprises des bonnes performances de notre pays enregistrées au cours des 6 derniers mois dans ce domaine. »