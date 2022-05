Retour de l'Iran à la capacité de production pétrolière d'avant les sanctions

Selon un rapport IRNA depuis le ministère du Pétrole dimanche le 10 avril, Karim Zobeidi a souligné que sous le nouveau gouvernement, dès le début, il avait été décidé de faire des plans sérieux pour revenir à la production pétrolière d’avant les sanctions.

« Avant les sanctions, notre production était de 3 838 000 barils par jour. Le retour à ce nombre s'est fait en plusieurs et différentes étapes. La production a augmenté jusqu'à ce que finalement, le 6 mars 2020, il ait été possible de reproduire cette quantité de pétrole disponible. Il est désormais possible de produire 3 millions 838 milliers de barils par jour en totalité et à 100 %. », a-t-il dit.