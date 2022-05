Gestion des ressources en eau: le Danemark « prêt » à élargir sa coopération avec l'Iran

Selon un rapport de l'IRNA depuis le Service géologique et l'exploration minérale d’Iran, publié lundi 11 avril, un mémorandum scientifique et technique a été signé aujourd'hui par Alireza Shahidi, Vice-ministre iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce et chef du Service national géologique, et Kaare Jensen, Conseiller du Président du Service géologique du Danemark et du Groenland.

Selon le rapport, le protocole d'accord porte sur le développement des relations géologiques bilatérales et diverses activités dans les domaines des risques géologiques, à savoir : Les infrastructures actives et sismiques, l'affaissement et les glissements de terrain, le changement climatique, la sécheresse et les inondations graves, les tempêtes de poussière, études hydrogéologiques, y compris études isotopiques et études d'éléments traces, exploration et gestion des ressources en eau par géophysique, y compris surveillance des fluctuations des eaux souterraines, modélisation des réservoirs et extraction de sources d'eau alternatives telles que les ressources en eau profonde, ainsi que progrès dans la préparation de cartes géologiques appliquées y compris télédétection, surveillance Modélisation géophysique et environnementale et systèmes d'alerte rapide, études des eaux souterraines et des sources chaudes liées à la prévision des tremblements de terre et des volcans, études hydrothermales, études volcaniques, transfert de connaissances et de technologie, équipement et gestion expérimentale et études médicales géologiques.