L'Iran et le Qatar signent 6 documents de coopération

Selon l'IRNA, la cérémonie de signature s'est tenue lundi 11 avril en présence de Rostam Ghasemi, Ministre des Routes et du Développement urbain de

Ces documents comprennent le texte persan de l'accord signé lors de la visite du Président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, au Qatar, trois documents sur le développement de la coopération conjointe entre l'Iran et le Qatar dans le domaine de l'aviation et un sur la coopération en matière de transport maritime. A cela s’ajoute le compte rendu de réunion sur la teneur de l'accord de coopération conjointe à l'appui de la Coupe du monde au Qatar.

Le Ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique et son homologue qatari, étaient les signataires du document persan et du compte rendu de la coopération conjointe en faveur de la Coupe du monde.

Trois documents de coopération en matière de coopération aérienne ont été signés par le chef de l'Organisation de l'aviation des deux pays et un document de coopération sur la coopération en matière de transport maritime a également été signé par les chefs des organisations portuaires des deux pays.

L'île méridionale de Kish située sur les côtes du golfe Persique est l’hôte des ministres des Routes d'Iran et du Qatar depuis le dimanche 10 avril. Les négociations sur la signature de ces accords ont été finalisées lors d'une réunion hier soir. Ils seront signés lors des prochains déplacements et rencontres en Iran.

Cette actuelle visite est prévue suite à l'ordre spécial du Président Raïssi de profiter des potentiels touristique de la Coupe du Monde du Qatar et également suite à la rencontre de notre Ministre des Routes et du Développement Urbain avec son homologue qatari lors du déplacement de l'ayatollah Raïssi à Doha.

Le Ministre des Transports et des Communications du gouvernement du Qatar et le ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique et leur délégation qui les accompagne ont visité lundi la construction d'un nouveau terminal pour passagers à l'aéroport international de l'île de Kish, port de passagers et de commerce, stade de football et la piscine de la Cité olympique.

Rostam Ghassemi, ministre des Routes et du Développement urbain, est arrivé sur l'île de Kish dans la soirée du samedi 9 avril, et Jassim bin Saif al-Suliti, son homologue qatari le rejoint à midi le dimanche 10 avril.

La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël, avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs. La période inédite à laquelle se déroulera le tournoi est liée au climat du Qatar et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux dates où se déroule habituellement la compétition (mai-juin-juillet).

A l’issue de la signature des documents le Ministre iranien a déclaré : « La connexion de zones de vol à haute altitude entre le Qatar et l'Iran (FIR) est un avantage pour le transport aérien international de la République islamique. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench