Le record d'augmentation de capacité de la centrale serait battu cette année (Compagnie d'énergie thermique d’Iran)

Selon un rapport de l’RNA lundi 11 avril depuis la base d'information du ministère de l'Énergie, Mohsen Tarztaleb a ajouté lors de la réunion spécialisée des responsables de l'industrie électrique iranienne : « Les potentiels des centrales thermiques du pays a dépassé 70 000 MW ».

Il a poursuivi: « Actuellement, 129 centrales fonctionnent sous la forme de 590 unités de production d'énergie thermique, dont 67,5% de cette capacité appartient au secteur privé. »

Tarztalab a déclaré: « L'année dernière, 82% du combustible requis a été fourni par le gaz naturel et la quantité de production d'électricité de toutes les centrales électriques du pays (thermique, renouvelable, nucléaire et hydroélectrique) a atteint 359 milliards de kWh, dont environ 95% a été généré par des centrales thermiques. »

Le PDG d'énergie thermique d’Iran a annoncé l'état de préparation des centrales électriques au plus fort de l'été dernier à savoir à 98% et a déclaré: « Cette année, nous essayons de minimiser les issues de secours des unités et d'augmenter l'état de préparation des centrales électriques à 99,5 %. »

