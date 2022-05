Iran : le dévoilement du document stratégique de la filière nucléaire, une démarche efficace pour lever les obstacles

Selon l’IRNA, Mohammad Eslami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a annoncé: « À l'occasion du 16e anniversaire national de la technologie nucléaire, 9 réalisations nucléaires dans les domaines des produits radio pharmaceutiques, du plasma, de l'industrie, des lasers et des systèmes de contrôle et d'imagerie ont été dévoilées. »

« Avec le dévoilement du document stratégique de l'industrie nucléaire du pays à l'horizon de 20 ans, nous avons franchi une étape efficace vers la suppression des obstacles et l'avancement des affaires stratégiques de l'industrie nucléaire » a-t-il ajouté.

« Ce document cible diverses dimensions de la technologie nucléaire pour atteindre le niveau de classe mondiale de l'Organisation de l'énergie atomique » a indiqué Eslami.

« Générer 10 000 MW de nouvelle énergie nucléaire et démarrer de la centrale électrique de 360 ​​MW de Darkhovin (dans la province de Khuzestan, au sud-ouest de l'Iran), en cours de construction par des scientifiques iraniens, est un autre objectif de ce document » a-t-il souligné.

« La technologie nucléaire est le précurseur des progrès scientifiques et technologiques du pays, selon le président Raïssi, cette pionnière doit être entretenue par l'innovation et la créativité, nous devons prendre des mesures importantes pour faire progresser la technologie nucléaire et poursuivre avec vigueur la recherche dans le domaine de la technologie nucléaire pacifique » a noté le chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran.