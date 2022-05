Le commerce iranien avec ses 15 voisins atteint une valeur de 51.8 milliards de dollars

« La politique commerciale de l'Iran avec les pays de la région, en particulier les voisins, a conduit à la croissance du commerce avec les pays voisins parallèlement aux efforts visant à augmenter la production dans le pays. », a déclaré Alireza Moghaddasi.

« 100 millions et 131 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 51 milliards et 875 millions de dollars en 1400 ont été échangées entre l'Iran et 15 pays voisins, dont 75 millions et 445 mille tonnes d'une valeur de 26 milliards et 29 millions de dollars montrent la part de l'Iran dans les exportations vers ces pays et 24 millions et 686 mille tonnes d'une valeur de 25 milliards et 846 millions de dollars sont la part des importations. », a ajouté ce responsable iranien.

Le directeur général des douanes iraniennes a souligné : « En 1400, nous avons vu une augmentation de 12 % en poids et de 29 % en valeur des marchandises exportées vers les pays voisins, et dans le cas des importations, une croissance de 68 % en poids et de 60 % en valeur a été enregistrée. »

« L'Irak avec 8 milliards et 900 millions de dollars et une croissance de 21 %, la Turquie avec 6 milliards et 100 millions de dollars et une croissance de 141 %, les Émirats arabes unis avec 4 milliards et 900 millions de dollars et une baisse de 8 %, l'Afghanistan avec 1 milliard et 800 millions de dollars et une baisse de 20% et le Pakistan avec 1,3 milliard de dollars et une croissance de 24% ont été les cinq premières destinations des exportations de l'Iran vers 15 pays voisins en 1400.

Selon Moqaddasi, Oman avec 716 millions de dollars et une croissance de 63 %, la Russie avec 579 millions de dollars et une croissance de 15 %, la République d'Azerbaïdjan avec 565 millions de dollars et une croissance de 11 %, le Turkménistan avec 335 millions de dollars et une croissance de 144 %, L'Arménie avec 304 millions de dollars (inchangé), le Kazakhstan avec 187 millions de dollars et une croissance de 11 %, le Koweït avec 158 millions de dollars et une croissance de 2 %, le Qatar avec 134 millions de dollars et une baisse de 20 %, Bahreïn avec 10 millions de dollars et une croissance de 15% et l'Arabie saoudite avec 41,4 mille dollars étaient les 10 prochaines destinations pour l'exportation de marchandises iraniennes vers les pays voisins.

Concernant le montant des importations en provenance de chacun des pays voisins, le vice-ministre iranien de l'Économie a déclaré : « Les Émirats arabes unis avec 16 milliards et 500 millions de dollars et une croissance de 69 %, la Turquie avec 5 milliards et 300 millions de dollars et une croissance de 20 %, la Russie avec 1 milliard et 700 millions de dollars et une croissance de 54%, l'Irak avec 1,2 milliard de dollars et une croissance de 790% et Oman avec 619 millions de dollars et une croissance de 43%, sont les cinq pays voisins les plus importateurs vers l'Iran. »