Volley-ball : l’Iran organise la phase de groupes du Championnat Asie des clubs masculins 2022

Le regroupement de la phase préliminaire de ces compétitions est le suivant :

Groupe A : Iran (Peykan), Thaïlande (Rathasimai), Ouzbékistan (Oztelium) et Japon (Santori Sunbards)

Groupe B : Iran (Shahdab Yazd), Qatar (Al Rayyan), Kazakhstan (Taraz) et Irak (Bahri Club)

Le mardi 19 mai, les équipes participant à cette compétition se reposeront, et en quart de finale (mercredi 20 mai), les premières à quatrièmes équipes du groupe A affronteront les première à quatrième équipes du groupe B en forme de croix.

Les demi-finales et finales du Championnat asiatique de volley-ball des clubs masculins 2022 seront suivies les jeudi et vendredi 19 et 20 mai.