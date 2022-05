Le Centre franco-iranien organise des cours de civilisation et de langue persanes pour le public francophone

Les instructeurs de ces cours sont Abbas Farhad Nejad, professeur à l'Université de Téhéran et traducteur, Rouhollah Hosseini, professeur à l'Université de Téhéran, écrivain et poète, Jean-Claude Voisin, écrivain, chercheur, archéologue et spécialiste de l'histoire et de la civilisation iraniennes, et Seyyed Vahid Yaghoubi, chercheur dans le domaine de la culture et de la littérature française.

Les cours de printemps 2022 auront lieu du 25 avril au 30 juin (soit du 5 Ordibehesht au 9 Tir 1401 du calendrier iranien).

L'approche principale de la tenue de ces cours, qui se déroule conjointement avec l'Université de Téhéran, en plus de la possibilité de fournir des services d'enseignement de la langue persane aux apprenants du monde entier de façon virtuelle et à distance, est la familiarisation du public intéressé avec la civilisation et la culture iraniennes.

L'année dernière, le Centre franco-iranien a organisé cette formation en quatre séances de 40 heures avec la participation de plus de 60 étudiants de divers pays francophones.

Pour plus d'informations sur l'inscription à ces cours, rendez-vous sur www.france-iran.org/apprendre-le-persan.

