L'Iran se prépare à renoncer à l'obligation de visa pour les visiteurs de la Coupe du monde

Tout en évoquant les potentiels de coopération entre les deux parties concernant la Coupe du Monde de la FIFA, qui doit se dérouler du 21 novembre au 18 décembre, Ezzatollah Zarqami a déclaré mardi que la Coupe du monde au Qatar était une opportunité appropriée pour la présence de spectateurs internationaux dans les zones franches iraniennes et leur visite des capacités touristiques du pays.

En plus, le premier vice-président iranien a confirmé la codification du programme global de coopération d'une semaine entre l'Iran et le Qatar et annoncé que l'Iran se prépare à l'arrivée de touristes étrangers et de spectateurs de football pour la Coupe du monde 2022.

Pour lui, ce serait une occasion pour le secteur privé à être actif dans le domaine du tourisme.

La coopération conjointe entre Téhéran et Doha lors des compétitions de football de la Coupe du monde est une bonne occasion de renforcer les relations à long terme entre les deux pays dans divers domaines, a-t-il souligné.

Le président Raïssi a lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar le 4 avril exprimé sa satisfaction quant à la tenue de la Coupe du monde de football au Qatar et a souhaité au pays beaucoup de succès dans la tenue de cet important événement sportif, notant que la République islamique d'Iran est prête à organiser les matchs de la Coupe du monde sur l'île de Kish dans les meilleures conditions.

« D'autres îles iraniennes proches du Qatar fourniront toute assistance, et nous sommes convaincus qu'avec la planification qui a été faite, le monde verra des jeux mémorables. », a proposé le président iranien.