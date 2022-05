L'Iran fait partie des 10 pays producteurs de vaccin contre le coronavirus

Le ministre iranien de la Santé, Bahram Einollahi a salué les efforts déployés par le personnel médical et la population du pays pour contenir l'épidémie rapide de coronavirus.

L'Iran est reconnu comme l'un des dix premiers pays à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré Einollahi mardi, s'adressant aux parlementaires mardi à Téhéran.

Einollahi a déclaré que la réouverture des écoles et des entreprises et l'augmentation des voyages du Nouvel An étaient le résultat d'efforts considérables du ministère de la Santé et de personnes de tous horizons pour contenir l'épidémie.

Les chiffres et les décès liés au coronavirus sont à la baisse depuis que le gouvernement a lancé une campagne de vaccination de masse.

Selon le ministère de la Santé, 64 005 098 Iraniens ont reçu leur première dose du vaccin COVID-19, dont 57 027 341, qui avaient pris deux injections et 26 403 135 qui avaient reçu la troisième injection de rappel, portant le nombre total de doses administrées à 147 435 574.

Le chef de la Food and Drug Administration (FDA) iranienne a plus tôt déclaré qu'un certain nombre de développeurs de vaccins iraniens avaient des clients à l'étranger et qu'environ 4 millions de doses de vaccin avaient été exportées.

Il a ajouté que malgré les limitations imposées au processus par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les injections iraniennes de COVID attendent leur tour pour recevoir l'approbation de l'organisation.

Daraei a déclaré que le vaccin iranien, surnommé COVIran Barekat (Fondation Barakat), est en avance sur les autres vaccins nationaux de la gamme.

Les autres vaccins iraniens sont Razi Cov Pars (Razi Vaccine and Serum Research Institute), Fakhra (ministère de la Défense), Soberana 2 – ou PastoCoVac (Instituto Finlay de Vacunas de Cuba et Institut Pasteur d’Iran) – et Noura (Corps des gardiens de la révolution islamique).

De plus, l'Iran a cependant importé plusieurs lots de vaccins.