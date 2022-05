Le Leader exprime sa satisfaction face à la résistance de l’équipe de négociation iranienne à Vienne

Les chefs des branches du pouvoir, les fonctionnaires et les autorités gouvernementales ainsi qu'un groupe de cadres supérieurs de divers secteurs, des députés et des militants politiques ont rencontré avec le Leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, mardi après-midi, le dixième jour du mois sacré du Ramadan.

Lors de la réunion, le Leader a conseillé aux responsables iraniens de ne pas lier leur planification de travail aux pourparlers nucléaires et d'aller de l'avant et de ne pas laisser le résultat des pourparlers, qu'il soit positif ou négatif, entraver leurs plans et les affaires du pays.

Les résultats des négociations, qu'ils soient positifs ou négatifs, ne doivent jamais entraver les affaires du pays, a insisté le Leader.

Le Leader de dit satisfait de la performance des négociateurs nucléaires iraniens lors des pourparlers de Vienne et de la coordination de l'équipe avec le Conseil suprême de sécurité nationale (SNSC) et d'autres responsables, et a ajouté que les négociations se déroulaient bien et que l'équipe iranienne aux négociations a jusqu'à présent résisté et continuera de résister aux demandes excessives.

L'ayatollah Khamenei a déclaré que c'était la partie adverse des pourparlers à Vienne qui n'avait pas respecté ses obligations. Ils sont actuellement empêtrés par le [même] non-engagement, a-t-il ajouté. « Ce sont eux qui sont dans une impasse. Ce n'est pas le cas chez nous. »

Ailleurs dans ses discours, le Leader a noté qu’Il n'y avait rien de mal à critiquer la performance des officiels, mais la critique doit être faite avec optimisme et sans suspicion. Il ne faut pas se méfier de quelqu'un qui est au milieu du terrain et en première ligne.

«J'ai dit à plusieurs reprises que les critiques ne devaient pas décevoir les gens», a-t-il ajouté.

J'ai un conseil aux Saoudiens que je leur donne par la bonne volonté. Pourquoi continuez-vous une guerre que vous êtes sûrs de ne pas gagner? Avec les initiatives et le courage du peuple du Yémen, vous n'avez aucune chance de gagner. Trouvez un moyen de sortir de cette guerre, a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Dans son discours, le Leader de la révolution a souligné que «La Palestine est vivante. Malgré les désirs et politiques des Etats-Unis et leurs cohortes pour que la cause palestinienne tombe dans l'oubli et que les gens oublient qu'il y avait une terre appelée Palestine et une nation appelée palestinienne, cette cause est de plus en plus valorisée.»

Aujourd'hui, la jeunesse palestinienne vivant à l'intérieur des frontières de 1948, s'est soulevée et se bat au cœur de la Palestine Occupée, et cela va certainement continuer. Sur la base de la promesse divine, la victoire sera pour le peuple de Palestine.