Pharmaceutique : la Russie appelle à une coopération élargie avec l'Iran

Selon l’IRNA citant RIA Novosti, le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré dans une interview mardi : « Nous avons eu une réunion avec nos collègues iraniens il y a quelque temps, Je dois dire qu'ils ont fait de grands progrès dans la production de produits pharmaceutiques, y compris des produits de haute technologie, et nos contacts avec eux et l'approvisionnement de l'Iran en Russie durent depuis plusieurs années. »

« Les contacts bilatéraux Moscou-Téhéran dans le domaine de la coopération pharmaceutique sont réguliers et se poursuivront » a-t-il ajouté.

Selon Murashko, de bonnes relations ont été établies dans le domaine de la coopération pharmaceutique avec l'Inde et plus de 1 100 médicaments ont été enregistrés depuis ce pays et fournis à la Russie.

Rencontre de l'ambassadeur d'Iran en Russie avec le vice-ministre russe de la Santé

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Russie, Kazem Jalali, a également rencontré le vice-ministre de la Santé Sergei Glagolov et d'autres responsables du ministère de la Santé pour discuter du développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, de la médecine et du matériel médical.

Lors de cette réunion, à laquelle a également participé une délégation iranienne, Kazem Jalali, se référant à la bonne et constructive coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la pandémie de coronavirus, a souligné sur le développement global de la coopération, en particulier dans le domaine de santé.

Évoquant les progrès de l'Iran dans le domaine de la santé et des équipements médicaux, le vice-ministre russe de la Santé a appelé à une interaction accrue dans le secteur de la santé, en particulier au sein de l'Union économique eurasienne, et a suggéré qu'un canal de communication soit créé pour assurer le suivi des problèmes.