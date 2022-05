Pétrole : l'Iran augmente le prix de vente officiel pour les clients asiatiques

Selon l'IRNA, La société nationale iranienne de pétrole a fixé le prix du pétrole brut léger, lourd et brut du champ d'exploitation de Forouzan à vendre en avril à 9,20 $, 7,95 $ et 8,05 $, respectivement, au-dessus de la moyenne d'Oman/Dubaï.

Le prix du baril de pétrole brut léger iranien à vendre en mai est de 9 dollars et 20 cents, le prix du pétrole brut lourd d'Iran est de 7 dollars et 95 cents et le prix du pétrole brut du champ d'exploitation de Forouzan est de 8 dollars et 5 cents de plus qu'en Avril.

Le prix moyen du pétrole brut d'Oman / Dubaï est le prix de base du pétrole brut en Asie occidentale.

L'Iran a fixé le prix de vente du pétrole brut léger sur le marché du nord-ouest de l'Europe à un niveau supérieur à celui du Brent et le prix du pétrole brut lourd et brûlant sur ce marché à un niveau inférieur à celui du Brent.

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco avait précédemment annoncé une augmentation officielle du prix de vente de son pétrole brut léger pour l'approvisionnement des clients asiatiques en mai.