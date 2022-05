La présence de forces étrangères dans la région est illégale et nuit à la sécurité, averti le ministre iranien de la Défense

Lors d'un appel vidéo avec le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi jeudi, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, ministre iranien de la Défense a réaffirmé que Iran et le Japon avaient des positions sensibles et clés dans les régions géopolitiques clés de l'Asie de l'Ouest et de l'Est, et que les deux pays renforcent leurs relations dans le cadre de la paix et de la stabilité de manière positive et constructive.

Ashtiani a déclaré que la doctrine et la politique de défense de l'Iran attachaient de l'importance à la coopération collective entre les pays de la région pour maintenir la sécurité et la stabilité.

Evoquant les spécificités géopolitiques de la région du golfe Persique et du détroit d'Ormuz, le ministre iranien a averti que la présence « illégitime » de forces étrangères dans la région y perturbe la sécurité.

Le ministre japonais de la Défense, pour sa part, a décrit les activités des forces navales de son pays dans la région de l'Asie occidentale et a souligné la nécessité de coopérer avec l'Iran pour assurer la sécurité maritime.