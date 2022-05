Téhéran souhaite un Irak «fort et uni»

Selon l'IRNA, le Président de la RII, Ebrahim Raïssi a déclaré aujourd'hui jeudi 14 avril lors d'une rencontre avec le Ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein en visite à Téhéran, faisant référence aux affinités communes religieuses, historiques et culturelles qui lient les deux nations iranienne et irakienne : « Les relations entre les deux pays vont au-delà de simples rapports de bon voisinage et la République islamique d'Iran est pour maximiser ces relations fraternelles. »

« Téhéran et Bagdad ont une sécurité et des intérêts communs », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « La sécurité et les intérêts de Téhéran et de Bagdad sont étroitement liés, et les ennemis ne pourront jamais perturber ces liens ».

« La République islamique d'Iran a toujours été pour l'unité, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et l'unité de toutes les ethnies et religions en Irak, des facteurs qui sont la base du maintien de la stabilité, et le soutient », a fait valoir le Président.

Le Président a poursuivi en soulignant que Téhéran attend sérieusement des pays voisins, en particulier de l'Irak, qu'ils n'autorisent aucune présence perturbatrice qui représente une menace pour la République islamique d'Iran, que ce soit dans les zones contrôlées par le gouvernement fédéral ou dans les zones gérées par la région autonome du Kurdistan : « La RII a prouvé sa fraternité à ses voisins dans la pratique et a été un ami de l'ère de la guerre et pas seulement un ami de l’ère de la paix, et nous attendons donc des pays voisins qu'ils soient conscients des conspirations des ennemis. »

Soulignant que le groupe terroriste de Daech a été créé par les États-Unis et Israël et agit aujourd’hui sous forme d’une guerre par procuration en Afghanistan, M.Raïssi a déclaré que la République islamique a prouvé son amitié avec les pays voisins dans la pratique et a accueilli des réfugiés et des migrants afghans pendant des décennies. Les réfugiés afghans ont presque les mêmes avantages de vivre en Iran que les Iraniens.

Il a également cité certains chefs d'État disant que l'Iran est venu en aide à ces pays alors que d'autres les avaient abandonné, avant de souligner que la sécurité de l'Irak doit être assurée par les Irakiens eux-mêmes et que la présence d'étrangers en Irak n'assure pas la sécurité.

Le Président a également appelé à une mise en œuvre plus rapide du chemin de fer Shalamcheh-Bassora, ainsi qu'à faciliter le déplacement digne des pèlerins iraniens, décrivant les deux plans comme conformes aux intérêts économiques et sociaux des deux nations.

Toujours lors de la rencontre, le Ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein a souligné l'engagement de l'Irak à renforcer le niveau de coopération et de coordination entre les deux pays dans divers domaines bilatéraux, régionaux et internationaux.

Le Ministre irakien des Affaires étrangères a ajouté : « L'Irak ne sera jamais un endroit pour agir contre la sécurité de l'Iran. »

« Nous sommes prêts à une coopération étendue, y compris dans le domaine de la sécurité, pour prévenir toute menace aux intérêts de la République islamique d'Iran », a-t-il assuré.