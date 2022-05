Mosquée d’al-Aqsa : Téhéran dénonce les crimes israéliens et la « violation flagrante des droits de l'homme »

Selon l'IRNA, le Porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a vivement condamné vendredi 15 avril l'attaque « éhontée » des sionistes contre les lieux saints palestiniens et islamiques en plein mois sacré du Ramadan et l'assaut contre les jeûneurs et les fidèles réunies dans la mosquée d’al-Aqsa, avant de mettre en garde contre la poursuite des actes « barbares et terroristes » des occupants dans la ville sainte de Qods et à l’intérieur de la Palestine occupée.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, évoquant le passage à tabac de fidèles palestiniens par les forces d'occupation, a déclaré : « Les crimes des sionistes contre le peuple opprimé de Palestine met au grand jour la faiblesse croissante de ce régime d'occupation. Pour le couvrir, il exerce son pouvoir vide et érodé devant des fidèles sans défense »

« Le crime des sionistes perpétré au sein de la mosquée d’al-Aqsa est une violation flagrante des droits de l'homme », insiste le diplomate avant de déplorer le mutisme complice de certains pays musulmans et leur normalisation explicite ou implicite avec Israël. :

« Ces crimes, qui sont une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme, montrent de plus en plus que la trahison de certains dirigeants de pays islamiques en normalisant les relations avec le régime factice sioniste ne changera pas le comportement de ce régime qui est de par sa nature sanguinaire et source de la crise. Par contre les exactions et les atrocités de ce régime contre les Palestiniens se sont multipliées du fait de la trahison de la cause palestinienne par certains dirigeants de pays arabes et musulmans, à tel point que nous assistons aujourd’hui à une violence débridée perpétrée par ce régime d’apartheid », déplore le porte-parole du Ministère iranien des A.E.

Il a appelé les gouvernements et les organisations internationales à réagir et à soutenir le peuple palestinien et à empêcher la poursuite des atrocités sionistes en Palestine avant d’appeler le peuple et les nations musulmans à se mobiliser pour soutenir la mosquée Al-Aqsa.

Le diplomate a mis en garde le régime de Tel-Aviv et ses alliés régionaux et internationaux contre les conséquences de ces atrocités avant d’exhorter l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) et des pays musulmans à intervenir par une « réponse claire et immédiate » en faveur de la mosquée Al-Aqsa.

