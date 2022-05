Le début d'une nouvelle Intifada est le cauchemar des sionistes et de leurs partisans (CGRI)

Les troupes du régime israélien ont attaqué les fidèles palestiniens rassemblés dans la mosquée al-Aqsa, leur tirant des balles en acier recouvertes de caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes lors de l'assaut tôt le matin.

Les troupes du régime ont également fait irruption dans la mosquée et attaqué les fidèles, blessant et arrêtant des personnes.

Dans une déclaration condamnant fermement l'attaque brutale et criminelle du régime sioniste contre la mosquée Al-Aqsa, le Corps des gardiens de la révolution islamique a qualifié l'émergence de la nouvelle Intifada de cauchemar pour les sionistes et leurs partisans dans la région et dans le monde.

«La nouvelle agression et les crimes du régime sioniste contre la mosquée Al-Aqsa, qui se sont intensifiés ces derniers jours après une opération martyre, montrent la peur des sionistes de la formation d'une nouvelle Intifada», indique le communiqué.