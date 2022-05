Une catastrophe des droits de l'homme au Yémen depuis 7 ans: quand l’Occident ouvrira-t-il les yeux ?

L'Arabie saoudite a lancé la guerre contre le Yémen en mars 2015 avec la participation des Émirats arabes unis et d'autres pays et un soutien militaire important des États-Unis et des Européens.

La guerre a fait des centaines de milliers de morts yéménites et déplacé des millions d'autres. Il a également détruit les infrastructures du Yémen et y a répandu la famine et les maladies infectieuses.

Malgré les bombardements incessants de l'Arabie saoudite lourdement armée sur le pays appauvri, les forces armées yéménites se sont progressivement renforcées, laissant Riyad et ses alliés enlisés dans le pays.

La coalition saoudienne, malgré les bombardements et les meurtres successifs du peuple yéménite à ce jour, a été prise au piège dans un bourbier au Yémen, il n'y a ni chemin à parcourir ni retour en arrière pour elle.

Pendant ce temps, l'Arabie saoudite, en partenariat avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, avec l'aide des États-Unis et du régime sioniste, a formé une coalition pour attaquer le Yémen le 26 avril 2015 et a tenté de ramener au pouvoir le président démissionnaire et fugitif. Mais au cours des sept dernières années, malgré des attaques généralisées et des sièges terrestres, maritimes et aériens contre le Yémen, elle n'a atteint aucun de ses objectifs agressifs.

Au cours de cette période, alors que la guerre s'érodait, certains alliés saoudiens se sont retirés de la coalition et les désaccords entre les membres de la coalition sont devenues plus apparentes. Les Émirats arabes unis, par exemple, sont passés d'un ancien allié à un rival de Riyad, dans le sud du Yémen. En outre, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont entamé une concurrence féroce dans le golfe Persique pour exercer leur influence dans la région de l'Asie occidentale et dans d'autres parties du monde ; Une compétition qui s'étend de l'Asie de l'Est à l'Afrique.

Du point de vue des observateurs, la composition du conseil de sept membres montre que la rotation des membres élus est cette fois en faveur du peuple émirati, et la présence des affiliés émiratis au conseil est de quatre contre trois par rapport à les filiales saoudiennes. C'est-à-dire, bien que le Prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ait tenté d'agir pour attirer l'attention du peuple émirati en écartant bd-Rabbu Mansour Hadi du pouvoir, mais la diversité des points de vue au sein du nouveau conseil a le potentiel d'alimenter de nouvelles et, bien sûr, des différences insurmontables pour que l'Arabie saoudite sorte du bourbier au Yémen.

Les experts estiment que l'élection de Rashad Mohammed Al-Alimi, conseiller de Hadi et ancien ministre de l'Intérieur sous feu le président Ali Abdullah Saleh, montre que bin Salman et, bien sûr, le peuple émirati tentent de tester leurs chances de sortir du marais au Yémen sous quelque forme que ce soit, par un retour calculé aux conditions pré-Ansar Allah.

Une autre raison et signe de la défaite de la coalition arabe est la fragilité de la sécurité de ces pays face aux attaques d'Ansar Allah. Alors que les Yéménites avaient le titre d'armée arabe la plus faible au début de la guerre en 1994, maintenant, avec leurs missiles et leurs drones, ils ciblent n'importe quelle partie de l'Arabie saoudite où ils veulent, et les attaques répétées contre les installations du géant pétrolier Aramco peuvent être évaluées à cet égard. Le dernier cas remonte aux premiers jours de ce mois (avril).

Aujourd’hui, après sept ans de guerre au Yémen, et l'échec apparent de la coalition, Al Saud et les autres dirigeants de la coalition devraient accepter la réalité ; Cette question a également été évoquée par le Guide suprême de la révolution le 12 avril, et il a déclaré dans un conseil sympathique et bienveillant aux responsables saoudiens : «J'ai un conseil aux Saoudiens que je leur donne par la bonne volonté. Pourquoi continuez-vous une guerre que vous êtes sûrs de ne pas gagner? Avec les initiatives et le courage du peuple du Yémen, vous n'avez aucune chance de gagner. Trouvez un moyen de sortir de cette guerre».

De plus, les organisations internationales de défense des droits de l'homme et les pays occidentaux dont les revendications ont rendu le monde sourd à quel point ils veulent fermer les yeux sur toute cette tragédie humaine et ne pas prendre une mesure pratique efficace pour mettre fin à une guerre cruelle contre une nation opprimée et sans défense ?