Iran : augmentation de 8% de la production d'électricité des centrales thermiques

Omid Abdolmaleki a ajouté: « L'année dernière, un total de 324 milliards de kilowattheures d'énergie ont été produits dans les centrales thermiques du pays, dont 181 milliards de kilowattheures étaient la part des unités à cycle combiné. La part des centrales à vapeur était 84 milliards de kilowattheures et la part des unités à gaz était de 59 milliards de kilowattheures. »



« En 1400, avec l'ajout de la section vapeur des centrales électriques de Djahrom, Harris, Urmia et Chabahar, nous assistons à la croissance de la production de centrales à cycle combiné en tant qu'unités de production d'électricité respectueuses de l'environnement. », a ajouté ce responsable iranien.



Le chef du Bureau de planification et d'exploitation de la production de la Société iranienne des centrales thermiques a déclaré : « Transformer les centrales électriques à gaz en un cycle combiné est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer l'efficacité du réseau électrique du pays, ce qui est très efficace non seulement pour le l'industrie de l'électricité mais aussi pour l'environnement et l'économie de carburant. », a souligné Abdolmaleki.

« En plaçant une turbine à vapeur de 160 MW le long de deux turbines à gaz de 159 MW et en formant un cycle de cycle complet, sans nécessiter de consommation de carburant supplémentaire et à partir de la chaleur recyclée dans le premier cycle de production d'électricité, l'efficacité de la centrale électrique d'environ 34 % passera à près de 50 %. », a expliqué le chef du Bureau de planification et d'exploitation de la production de la Société iranienne des centrales thermiques.