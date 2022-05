Supporters du club portugais Porto : Taremi, tu es notre prince persan

Selon l'IRNA, le club Sporting, principal rival de Porto pour le titre de champion du Portugal, a essayé à noircir l’image de l'attaquant iranien de l'équipe Porto, par des propos hors de normes.

Cela a incité les fanatiques de Porto à publier une déclaration en faveur de Taremi :

Taremi, tu es notre prince persan.

Ce n'est pas nouveau que le football portugais et la société portugaise soient pleins de xénophobie. Ce n'est pas nouveau que le racisme et la violence aveugle se répètent chaque jour parmi les fans. Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des dirigeants qui détestent. Le fait qu'il ne se passe rien de nouveau dans la ligue et que cela devienne un problème n'est pas nouveau.