L’Iran est prêt à commencer à forer indépendamment dans le champ commun d'Arash

Mehdi Hosseini dans une interview accordée au journaliste économique de l'IRNA aujourd'hui (samedi), soulignant que contrairement aux affirmations des responsables saoudiens et koweïtiens, le champ Arash est définitivement commun avec le champ Al-Dora, a ajouté : « Dans deux parties du golfe Persique, il y a des frontières non-claires. L'une de ces zones est la zone neutre internationale entre l'Arabie saoudite et le Koweït, et les deux pays ne sont pas intéressés pour définir une frontière claire depuis 2000. »

« Du fait que la ligne de frontière dans cette région n'est pas précisée et que l'existence de réservoirs d'hydrocarbures y est prouvée, l'Iran a soumis sa demande de détermination de la ligne de frontière au Haut Conseil du Golfe Persique en 1999 et selon la décision du conseil décision, l'Iran a pu forer, en 2000, sur une ligne de démarcation hypothétique et prouver que ce champ est commun. », a ajouté ce responsable iranien.

« A cette époque, avec le début des activités de l'Iran et le forage de puits dans cette zone, une sensibilité s'est créée au Koweït, mais cela a donné une bonne réponse et le Koweït était prêt à négocier pour déterminer la frontière. Le ministère koweïtien du Pétrole a alors annoncé qu'ils allaient et venaient pour déterminer la frontière. », a noté l’ancien vice-ministre aux Affaires internationales du Ministre iranien du pétrole.

L'Iran possède 28 champs pétroliers et gaziers communs avec ses voisins. Les plus importants de ces champs sont les champs pétrolifères de l'ouest de Karun (avec l’Irak) ainsi que le champ gazier commun de South Pars (avec le Qatar).

Bien que l'Iran ait toujours mis l'accent sur la coopération avec les pays voisins dans le développement de champs communs, il n'a jamais renoncé à son droit sur ces champs et, si nécessaire, a commencé à récolter dans ces champs.

Quant au champ commun d'Arash, comme l'a souligné le ministre iranien du Pétrole, l'Iran commencera bientôt à forer dans ce champ.