Des chercheurs de l'Université d'Ispahan ont réussi à concevoir une cellule solaire moins chère et plus stable

Un chercheur et membre du corps professoral de l'Université d'Ispahan, dans une interview accordée à l'IRNA le samedi 16 avril, a déclaré: « Des travaux de recherche sur la conception de cellules solaires photovoltaïques en pérovskite à base de carbone avec un rendement de 26% par des chercheurs de l'Université et en collaboration avec des groupes de recherche de l'Académie chinoise des Sciences et l'University College London ont été réalisés. »

L'University College de Londres, couramment abrégé « UCL », est une prestigieuse université britannique, la plus ancienne de Londres. Elle fait partie de l'Université de Londres.

Reza Keshavarzi membre du corps professoral de l’Université d’Ispahan a indiqué que le coût de production de la cellule solaire conçue dans cette recherche est réduit de 85 % par rapport à l'échantillon de silicium commercial qui se trouve sur le marché ajoutant : « Le coût des modules solaires en silicium disponibles sur le marché est d'un dollar par watt d'électricité produite, tandis que dans l'échantillon de conception à base de carbone, même si son efficacité atteint 20%, ça sera d'environ 0,14 $ par watt d'électricité. »

Il a poursuivi que l'objectif principal de ce projet est de réduire les coûts des cellules solaires et a déclaré: « Dans les cellules solaires principales, de l'or et une couche de transfert de trous (charge positive) sont utilisés, ce qui a un prix élevé et provoque également une instabilité dans la cellule. »

Le membre du Corps professoral du Département de chimie de l'Université d'Ispahan, déclarant que dans la conception, l'or a été retiré et a été remplacé par le carbone, a poursuivi : « Le carbone est moins cher que l'or et joue un rôle plus efficace dans l'augmentation de la stabilité des cellules solaires à pérovskite. »

« Nous avons ainsi utilisé différentes stratégies pour augmenter l'efficacité de ce type de cellule solaire à un prix bon marché », a-t-il conclu.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench