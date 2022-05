Exportations iraniennes vers les pays arabes et africains : une hausse de 2,6 milliards de dollars l’année dernière

Selon un rapport del’IRNA publié samedi 16 avril par l'Organisation iranienne pour le Développement du Commerce, Farzad Pilten, le Directeur général du Bureau arabo-africain, a déclaré : « Les statistiques publiées montrent qu'en 1400 (à partir de mars 2021), les exportations de l'Iran vers les pays arabes et africains ont augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente, passant de 13 milliards et 595 millions de dollars à 16 milliards et 293 millions de dollars.

Il a ajouté : « Parmi les principales destinations arabe et africaines d'exportation de l'Iran l’année dernière, l'Irak avec 8 milliards et 900 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 4 milliards et 900 millions de dollars, Oman avec 716 millions de dollars, le Ghana avec 353 millions de dollars et l’Afrique du Sud avec 254 millions de dollars, ont été classés respectivement de la première à la cinquième place. »

