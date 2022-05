Nous conserverons les informations tant qu'aucun accord ne sera trouvé (Porte-parole de l'OIEA)

Un porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique a déclaré dans une interview exclusive accordée à la chaîne Al-Alam, «Les centrifugeuses ont été déplacées vers un endroit plus sûr ; Nous n'avons pas de discussions sur des problèmes techniques pour le moment, bien que certains problèmes mineurs puissent encore être résolus».

À propos du transfert de certains équipements nucléaires du complexe de Karaj au complexe de Natanz, Kamalvandi a expliqué que Nous avons des plans généraux concernant le développement et la production de centrifugeuses, donc malheureusement, à cause de l'opération terroriste contre le complexe TSA à Karaj, nous avons dû intensifier les mesures de sécurité, où une grande partie de ces appareils ont été transférés et le reste a été transféré à Natanz et Ispahan. En d'autres termes, les centrifugeuses ont été déplacées dans un endroit plus sûr en raison de leur importance et elles fonctionnent toujours.

Il a indiqué que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait signalé l'affaire en deux étapes : «La première se situe au moment du transfert de ces appareils, et la seconde se situe au stade de la mise en place des caméras et de la mise en marche de leur fonctionnement, ce qui en raison de l'ambiguïté qui s'est posée, nous a fourni des explications selon lesquelles ces mesures prises s'inscrivaient dans le cadre des accords et qu'il y a aussi un contrôle, mais jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, les informations resteront avec nous et peuvent être supprimées.»

Kamalvandi, concernant la visite de Grossi à Téhéran et des pourparlers de Vienne, a déclaré que le ministère des Affaires étrangères suivait le sujet des pourparlers. À un moment donné des négociations au cours des deux derniers mois, certaines questions ont été soulevées au sujet des garanties, j'ai donc voyagé et nous avons eu des réunions et finalement, nous sommes parvenus à un cadre pour résoudre les problèmes rapidement et une déclaration a été publiée en quatre paragraphes, dont trois ont été mis en œuvre. En fait, nous sommes en train de mettre en œuvre le troisième paragraphe. Après cela, le terrain est prêt pour soumettre un rapport à l'AIEA au mois de juin. En fait, c'est le moment qui a été convenu, et nous insistions pour le publier avant le mois de juin et le calendrier du rapport de l'AIEA. Nous nous attendons à ce que s'il y a un accord, il ne devrait y avoir pratiquement aucune question sur les problèmes soulevés.

Nous n'avons pas de problèmes techniques pour le moment, bien qu'il puisse y avoir quelques petits problèmes qui sont en cours de résolution, a-t-il conclu.