Facebook a supprimé la page de la chaîne iranienne "iFilm2"

Selon l'IRNA, Ahmad Norouzi a déclaré à propos de la décision de Facebook de supprimer la page de la chaîne iFilm 2 : « Ces jours-ci la censure sur Internet est devenue normale. À l'époque où les malfaiteurs ont tout fait pour provoquer des tensions entre les peuples d'Iran et d'Afghanistan, les États-Unis utilisent leur mainmise sur le cyberspace en vue de faire dominer leur récit souhaité de faits. Récemment, la page Facebook d'iFilm 2 TV, qui ne diffuse aucun contenu politique, a été supprimée afin que la deuxième chaîne de télévision la plus populaire du peuple afghan ne soit pas autorisée à participer à ce réseau social. »

Film 2 est une chaîne dédiée d'iFilm pour la diffusion de séries et de films iraniens à un public non iranien de langue persane, en particulier en Afghanistan et au Tadjikistan.

Cet acte de la société américaine META envisageait de limiter l’accès des médias iraniens auprès des internautes afghanes.