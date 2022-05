Le Président Raissi félicite la fête nationale syrienne

Selon l'agence de presse IRNA, Ebrahim Raïssi dans son message de félicitations à l'occasion de la fête nationale de la République arabe syrienne émis dimanche 17 avril, a dit résolu Téhéran pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines en faveur de la paix et de la stabilité de la région : « Faisant recours à l’immense potentiel dont disposent les deux pays, des mesures précieuses peuvent être prises pour rétablir la paix, la stabilité et le développement dans la région, animer une coopération régionale et élargir les relations entre les deux pays dans tous les domaines. »

Les Syriens célèbrent chaque année le départ du dernier soldat français de leurs terres le 17 avril 1946, et cette année c'est le 76e anniversaire national de ce pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench