La stratégie de l'Iran est d'élargir la coopération avec tous les pays (ministre de la culture)

Lors d'une rencontre dimanche avec l’Ambassadeur du Portugal à Téhéran Carlos Costa Neves, le ministre iranien de la Culture a affirmé que la diplomatie culturelle était considérée comme l'un des outils les plus importants de rapprochement entre les peuples, et le développement des relations culturelles entre l'Iran et le Portugal conduira à l'expansion des relations commerciales, économiques et politiques.

Le ministre iranien de la Culture a également souligné la pleine mise en œuvre de l'accord conjoint sur la coopération culturelle entre les deux pays.