Un parlementaire iranien confirme qu'il est facile de couvrir les revenus des ventes de pétrole par la diplomatie économique

Téhéran (IRNA)- Un membre de la commission de la planification et du budget du Parlement iranien (Majlis), Ehsan Arkani, a souligné que la diplomatie économique du gouvernement a facilité la collecte des revenus pétroliers que l'Iran vend sur les marchés mondiaux officiels et non officiels.

Arkani a déclaré que le gouvernement du président Raïssi a pris l'initiative, depuis le début de ses travaux, de séparer la piste économique des négociations et a mis en œuvre cette politique de manière pratique. Selon lui, cette approche suivie par le gouvernement de Raïssi a conduit à une augmentation des ventes de pétrole iranien au cours des derniers mois sur les marchés officiels et non officiels. Dans les années à venir, nous pouvons renforcer l'économie iranienne face aux sanctions, que les négociations réussissent ou échouent, et cela peut être considéré comme une mise en œuvre de l'économie de résistance. Nous avons également assisté à un boom dans le domaine des exportations non pétrolières, avec des revenus s'élevant à des dizaines de milliards de dollars, et la poursuite de cette voie peut renforcer notre économie face aux sanctions, a-t-il espéré.