Le président irakien souligne l'importance de développer des liens avec l’Iran

L'ambassadeur d’Iran Iraj Masjedi a rencontré lundi le président irakien Barham Salih à la fin de sa mission diplomatique à Bagdad.

Lors de la rencontre, le président irakien a souligné l'approfondissement des relations bilatérales et l'importance de développer des liens dans divers domaines afin de servir les intérêts communs des deux pays.

Barham Salih a remercié les efforts de Masjedi pour renforcer les relations Iran-Irak pendant son mandat et lui a souhaité plein succès dans ses futures responsabilités.

Masjedi a également souligné le soutien de l'Iran à la sécurité et à la stabilité de l'Irak, et le renforcement des liens économiques et sociaux qui rapprochent l'Iran et l'Irak.

Mohammad Kazem Ale-Sadegh a été nommé nouvel ambassadeur d'Iran en Irak.