Téhéran met l'accent sur la coopération irano-qatari dans l'organisation de la Coupe du monde 2022

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré à propos de la coopération entre l'Iran et le Qatar pour organiser la Coupe du monde de football 2022, qu’en ce qui concerne l'économie du sport, le ministère du Tourisme et certaines zones franches et institutions concernées du pays ont pris les mesures nécessaires, et le ministère des Affaires étrangères joue aussi son rôle dans ce contexte.

Tout en annonçant la formation d'un groupe de travail dirigé par le Premier Vice-président de la République et incluant le ministère des Affaires étrangères sur la Coupe du monde 2022 au Qatar, Khatibzadeh a déclaré «Nous cherchons à prendre ce qui est nécessaire dans le cadre des objectifs de la diplomatie sportive à l'intérieur du pays.Le ministère iranien des Affaires étrangères continue de travailler pour répondre aux exigences des autorités responsables à cet égard». Il a également fait référence à une courte visite qu'il a effectuée en Afrique et à ses discussions avec des responsables du Sénégal et de la Guinée sur le football et les matches amicaux ; Notant «nous n'épargnerons aucun effort à cet égard pour leur offrir les opportunités nécessaires». Il a également espéré que l'équipe nationale iranienne de football dirigera fermement son groupe, si Dieu le veut.