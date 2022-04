Une délégation des Affaires étrangères des talibans se rend à Téhéran

Selon l’IRNA citant des sources afghanes, An’amullah Samangani, faisant référence à la conversation téléphonique d'hier soir 18 avril entre le Ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdolhian, et le Ministre taliban des A.E. par intérim, Amir Khan Muttaqi, a ajouté : « Lors de la conversation, les deux parties ont déclaré qu'elles ne permettaient pas à des groupes malveillants d’inciter à la haine et de semer le pessimisme et la division entre les deux peuples afghan et iranien, par le biais des campagnes d’intoxication.

Selon le message Twitter, Amir Khan Muttaqi a déclaré qu'une délégation afghane se rendrait prochainement en Iran pour discuter de la situation des Afghans vivant et emprisonnés dans le pays voisin.

Hier lundi soir, le ministre taliban des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, a appelé le très haut diplomate iranien pour le rassurer sur la sécurité totale des représentations diplomatiques et de leurs personnels en Afghanistan.

M.Muttaqi a remercié le gouvernement et le peuple iraniens pour leur accueil réservé, malgré la situation difficile dont ils sont victimes (sanctions), aux réfugiés afghans, avant de souligner la détermination de l'Afghanistan à étendre ses relations et sa coopération avec son voisin.

Il a assuré que l'Afghanistan ne ménagerait aucun effort pour apaiser les inquiétudes de Téhéran concernant la sécurité de ses missions diplomatiques.

L'appel téléphonique est intervenu après que certains éléments extrémistes ont attaqué l'ambassade d'Iran dans la capitale, Kaboul, et son consulat général dans la ville de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, lundi dernier, brisant les fenêtres du consulat.

