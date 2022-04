Echanges pétroliers : l'Iran prêt à étendre ses swaps

Bandar Abbas - IRNA –« En raison des évolutions du marché du pétrole brut, l'expansion du transit et des échanges swap de pétrole est à l'ordre du jour et les négociations ont été tenu à cet égard », a déclaré mardi le Vice-ministre du Pétrole et PDG de la Société nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers d’Iran, Jalil Salari.

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA mardi 19 avril, Jalil Salari a ajouté : « L'infrastructure est également préparée pour le transfert de produits pétroliers en utilisant les capacités des pipelines, des chemins de fer et des routes et la présence sur les marchés cibles ». Il a annoncé et ajouté que les investissements étrangers dans les projets de raffinerie sont une autre priorité de la Société nationale de distribution et de raffinage des produits pétroliers : « Les études pour la construction d'une raffinerie de 140 000 barils en Syrie sont terminées et entreront dans une nouvelle phase avec des joint-ventures dès que d'autres conditions seront réunies. » « Nous avons également des demandes de coopération en matière de raffinage de la part de pays africains qui sont en cours de négociation », a ajouté le vice-ministre du Pétrole. M.Salari a poursuivi : « Ces programmes montrent la capacité de l'industrie pétrolière iranienne à acquérir des connaissances techniques et à les localiser. Nous avons maintenant atteint le stade du transfert de technologie », s’est-il félicité. Le swap ou contrat d'échange ou l'échange financier est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières

Parmi les produits dérivés, le swap est un contrat qui prévoit l'échange d'un prix variable contre un prix fixe portant sur un volume de produits définis.

Pour le producteur qui conclut un contrat de livraison de quantités de pétrole brut renouvelées périodiquement, à un prix de marché, il est intéressant de garantir un prix de vente fixe sur toute la durée du contrat. Il échange avec sa banque le prix variable contre un prix fixe. Mais le contrat de livraison n'est pas affecté puisque le producteur reçoit un prix variable contre la livraison et paye à sa banque le même prix variable. Les deux opérations se compensent et neutralisent toute variation de prix flottant.