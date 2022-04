L'Iran blâme l'inaction mondiale, le silence pour les raids intensifiés d'Israël

Le chef de la diplomatie iranienne, dans des lettres séparées adressées mercredi au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique Hissein Brahim Taha et aux ministres des Affaires étrangères des pays musulmans, a qualifié l'approche à deux poids deux mesures et le silence de certains gouvernements et de la communauté internationale à l'égard des problèmes en Palestine de facteurs encourageant le régime sioniste d'apartheid à intensifier les violations des droits de l'homme contre le peuple palestinien.

Il a également exprimé sa profonde préoccupation face aux raids du régime de Tel-Aviv dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa et à la recrudescence des attaques contre les Palestiniens pendant le mois de jeûne sacré du Ramadan.

Amir-Abdollahian considérait toute attaque et profanation des lieux saints respectés par les musulmans et blessant les sentiments de la Oummah islamique et des pays musulmans comme « ignobles et intolérables ».

« La République islamique d'Iran…. conformément au droit international … a mis un soutien indéfectible à la lutte de libération et à la résistance du peuple palestinien visant à la pleine réalisation de ses droits humains parmi les piliers de sa politique étrangère », a-t-il ajouté, condamnant les violations du régime dans les termes les plus forts.

Amirabdollahian a également appelé à une action immédiate et ferme de la communauté internationale et de l'ONU, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour soutenir les Palestiniens et a exhorté l'ONU à réagir immédiatement aux récents développements dans les territoires occupés.

L'établissement d'une paix durable et juste dans la région n'est possible que si l'occupation de la Palestine prend fin, si les réfugiés palestiniens retournent dans leur patrie et si un État palestinien indépendant est établi avec al-Qods comme capitale, conclut la lettre.