L’agression contre la mosquée d’al-Aqsa raccourcira la vie d'Israël (Haniyeh)

Selon un rapport de l’IRNA depuis le Centre d'information palestinien jeudi 21 avril, Ismail Haniyeh a déclaré dans un communiqué de presse en réaction aux récentes évolutions liées à la mosquée d’al-Aqsa : « L'agression des sionistes occupants intensifiera les tensions et les affrontements. »

Il a souligné que l'agression et le carnage sionistes dans la mosquée d’al-Aqsa ne feront que raccourcir la vie de ce régime et les éradiqueront de la terre de Palestine.

Il a ajouté : « Le peuple palestinien et les fidèles réunis dans la mosquée d’al-Aqsa sont en première ligne pour défendre ce lieu saint et resteront résistant et déterminés. »

Haniyeh a exhorté les pays qui ont normalisé avec « l'ennemi sioniste » à rappeler sans tarder leurs ambassadeurs respectifs de la Palestine occupée dite Israël face à l'agression contre la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint des musulmans.

« Les atrocités commises à al-Aqsa ne feront que raccourcir la présence d'Israël et qu'ils seront bientôt expulsés de Palestine. Le chef du Hamas a déclaré que les Palestiniens resteraient fermes dans leur défense de la mosquée al-Aqsa et que l'invasion du lieu saint par Israël est vouée à l'échec. Selon Haniyeh, ce n'est que le début de la bataille.

Les tensions dans les territoires occupés s'aggravent d'heure en heure, les forces israéliennes intensifiant leurs atrocités contre les fidèles à la mosquée al-Aqsa.

Au moins 20 Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée assiégée par les forces israéliennes.

Les victimes ont été blessées à la tête et au cou. Les troupes du régime ont intensifié leurs attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris les fidèles qui se rassemblent à la mosquée al-Aqsa pendant le mois de jeûne du Ramadan.

Pendant ce temps, les Palestiniens ont lancé des opérations pour contrer la violence israélienne. Au cours du mois dernier, près de vingt palestiniens ont été tués en Cisjordanie, dans une série d'attaques de représailles et d'affrontements avec les forces israéliennes.