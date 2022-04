Aucun pays n'ose s'approcher des eaux territoriales de l'Iran (Commandant de la Marine)

Téhéran - IRNA - « Grâce à l'autorité et à la présence de notre flotte en eaux libres et à une surveillance continue, nous n'avons eu aucun problème et aucun pays n'a osé approcher les eaux territoriales de la République islamique d'Iran », a déclaré jeudi le commandant de la Marine de l'Armée de la République islamique d'Iran (RII).

Selon l'IRNA, le commandant de la Marine de l'Armée de la RII, l'amiral Shahram Irani, dans un entretien ce jeudi 21 avril sur les derniers développements et les réalisations de défense de l’Iran et les capacités du pays a ajouté: « La géométrie du pouvoir dans le monde change, le débat géopolitique dans le monde a évolué et les acteur agissent en faveur de leur propres intérêts. Compte tenu de nos capacités, chaque fois que le commandant en chef des Forces armées nous donne le décret, nous serons en mesure d’avoir une présence effective dans toutes les eaux internationales. »