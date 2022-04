Le volume des échanges extérieurs de l’Iran depuis le Kurdistan atteint plus de 7 milliards de dollars l’année dernière

Dans une interview accordée à l'IRNA jeudi 21 avril, Bakhtiar Khaliqi a déclaré que les échanges commerciaux extérieurs de la province comprennent les exportations, les importations et le transit.

Il a souligné qu'au cours de cette période, 3 millions 175 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 6 milliards et 805 millions de dollars ont transité depuis les frontières de la province, ajoutant : « Le montant du transit effectué en 1400 (l’année dernière) par rapport à la même période de l'année précédente a augmenté de 70 % en poids et de 54 % en valeur.

Le chef de l'Organisation de l'Industrie, des Mines et du Commerce du Kurdistan a qualifié le montant des importations effectuées l'année dernière vers la province de plus de 30 000 tonnes et a ajouté : « La valeur de ce montant de marchandises importées était de 41,7 millions de dollars, ce qui montre en comparaison avec l’année 1399 (à partir de mars 2020), une diminution de 26 % en termes de poids et de 23 % en termes de valeur monétaire.

Au total, en 1400, cinq millions et 207 mille tonnes de marchandises d'une valeur de sept milliards et 815 millions de dollars ont été échangées depuis et vers les frontières de la province, a encore fait savoir M.Khaliqi.

Il a rappelé : « Le volume du commerce extérieur au Kurdistan au cours de l'année dernière par rapport à la même période de l'année précédente a diminué de 1 % en termes de poids et a augmenté de 33 % en termes de valeur en dollars. »