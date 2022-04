L'Iran appelle les Nations Unies à prendre des mesures urgentes pour arrêter les attaques sionistes

Majid Takht-e Ravanchi, ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des Nations unies, a assisté à une réunion d'ambassadeurs de pays islamiques en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vendredi, heure locale.

Faisant référence aux récents massacre des musulmans palestiniens par le régime sioniste d’Israël , l’envoyé iranien a appelé à une action immédiate de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, pour soutenir le peuple palestinien sans défense et mettre fin à l'occupation et à l'agression du régime sioniste.

Les ambassadeurs et les représentants d'autres pays islamiques ont également souligné l'importance du rôle des Nations Unies dans le juste règlement de la question palestinienne et la fin de l'occupation israélienne.

Au cours de la réunion, la question de l’islamophobie et de l'escalade des pratiques des groupes extrémistes contre les musulmans dans certains pays européens ont été discutées.

L’envoyé iranien a proposé aux représentants des pays islamiques de préparer et de publier une déclarations conjointe, s'adressant aux présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies nations, afin de condamner le comportement récent des groupes extrémistes en Suède en brûlant un exemplaire du Saint Coran et en insultant le caractère sacré de la religion révélée de l'Islam. La proposition a été approuvée par les délégués des pays islamiques.

Ailleurs dans son discours, Takht Ravanchi a condamné les récents actes terroristes en Afghanistan, qui ont entraîné le martyre d'un grand nombre d'innocents, et a affirmé son soutien à la proposition du représentant de l'Afghanistan.

En fin de compte, il a été décidé que, dans les prochains jours, une déclaration soit publiée condamnant les récents actes terroristes contre des centres religieux et éducatifs en Afghanistan, qui ont causé la mort et des blessures à des centaines d'Afghans opprimés.