Le Hamas appelle à une « grande Intifada » palestinienne

Selon le site Internet du Hamas, le mouvement de la Résistance islamique, a appelé le peuple palestinien à mener une « intifada majeure » contre les occupants et leurs colons où qu'ils se trouvent, et à observer l'i'tikaaf (Cérémonie islamique pour rester dans la mosquée) au cours des 10 derniers jours du mois sacré du Ramadan dans la sainte Mosquée d’al-Aqsa.

Le Hamas a ajouté : « Le peuple palestinien se lèvera pour défendre al-Qods et la mosquée al-Aqsa et ira au secours des gardes de cette sainte mosquée, où seul aujourd’hui des dizaines d’entre eux ont été blessées dans les irruptions de l’armée israélienne ».

« L'unité de notre nation héroïque et sa brave résistance sont une barrière impénétrable face au régime d'occupation et ses colons. Ils ne seront jamais autorisés à réaliser leurs plans sinistres dans la mosquée d’al-Aqsa et à Qods occupée », a conclu le mouvement de la Résistance.

L'armée et les colons sionistes, depuis le début du mois sacré du Ramadan et notamment au cours des trois dernières semaines, ont intensifié leurs crimes et attaqué la mosquée d’al-Aqsa et profané les lieux saints des Palestiniens et des musulmans. Ils ont tué, blessés et arrêtés des centaines de personnes.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench